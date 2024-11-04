聯準會將召開決策會議 各界預料再次降息

人們普遍預期，美國聯邦準備理事會（Fed）本週將再次降息，屆時數十年來最激烈的總統大選之一正在計票。

民調顯示，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）在5日選舉日之前，勢均力敵。

法新社報導，聯準會為期兩天的利率決策會議將於6日開始，預計次日將會宣布降息1/4個百分點。

美國今年仍是全球經濟的亮點，通膨率趨於聯準會2%的目標，經濟成長則依舊強勁，儘管勞動市場近期出現降溫跡象，但仍保持出人意料的韌性。

在此背景下，期貨交易人確信聯準會將宣布再次降息。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group Inc.）1日數據，降息的可能性在大約99%以上。

許多分析師同意市場預期的降息25個基點，意味聯準會預期會把聯邦基金利率調降至4.50%至4.75%的目標區間，比9月初低3/4個百分點。

德州農工大學（Texas A&M University）金融系教授、達拉斯聯邦準備銀行（Dallas Fed）前副總裁賽丁納（Jill Cetina）告訴法新社：「我認為聯準會可能降息25個基點。」

高盛（Goldman Sachs）經濟學家1日發給客戶的報告寫道：「我們仍預期聯邦公開市場委員會（FederalOpen Market Committee）11月和12月會議會把聯邦基金利率調降25個基點。」