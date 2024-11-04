美破獲重大芬太尼走私案 劑量足致死1/4加州人口

加州公路巡警（CHP）表示，日前在中央山谷（CentralValley）一次例行性交通攔檢中，破獲一起重大的芬太尼毒品案，查獲的毒品劑量足以讓1/4加州人口喪命。

英國「衛報」（The Guardian）報導，加州公路巡警1日發聲明指出，上個月在鄰近機場大道（AirportBoulevard）的5號州際公路（Interstate 5）進行攔檢時，一隻警犬嗅出毒品氣味，隨後便查獲「數量驚人的芬太尼藥丸」。

員警在車內發現2個行李袋和一個購物袋內，全部裝滿混有芬太尼的氧可酮（Oxycodone）偽藥，共查扣近30公斤、約33萬顆藥丸。這名登記住址在華盛頓州的駕駛已被捕，並送至優洛郡（Yolo）監獄。

加州公路巡警表示：「從數據上看，據（美國緝毒局）的說法，芬太尼僅需數毫克就可致命。本次查獲藥丸數量能夠製造出1000萬至1500萬的致命劑量，足以讓1/4加州人口喪命。」

加州公路巡警在社群媒體臉書（Facebook）上發布的照片顯示，被查扣的藥丸裝在透明塑膠袋裡並堆在車上。

這起毒品案發生在10月底，而僅在幾週前，加州公路巡警才在中央山谷2次緝毒行動中，查獲價值170萬美元（約新台幣5500萬元）的芬太尼。當時警方逮捕3名來自外州的嫌犯，其中1人試圖將毒品藏在多包生牛肉中。

自今年1月以來，加州國民兵的緝毒部隊已查獲超過2260公斤的芬太尼粉末及960萬顆混有芬太尼的藥丸，預估價值超過4300萬美元（約新台幣13.9億元）。