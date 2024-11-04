川普交易隨最新民調出現逆轉 美元貶值 美債期貨勁揚

周末民調顯示美國副總統賀錦麗和前總統川普呈現勢均力敵，投資人紛紛調整所謂的「川普交易」，美元指數出現8月中旬以來最大跌幅，美國公債期貨上漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一下跌0.5%至103.715。由於日本今天休市現貨不交易，美國公債期貨小幅上漲。墨西哥披索和日圓勁升近1%，如此看來有些投資人開始重新評估川普的勝算。

美元走強，原本是川普勝選的交易主軸。不過周末民調顯示，賀錦麗可能在一些搖擺州領先。整體選情依然難分高下，增加投票開始時市場波動加劇的風險。

IG Markets分析師 Tony Sycamore 發布報告說：「在周末之前，市場預測共和黨全面勝選的機率約為42%，但今天早上市場不再那麼確定，並迅速排除一些『美元川普交易』中的溢價」。

台北時間接近中午，美元指數下跌0.5%至103.715；日圓兌美元升值0.9%至151.60。

Des Moines Register/Mediacom最新民調顯示，賀錦麗在愛荷華州以3個百分點領先川普。這項調查是公信力卓著的民調專家 Ann Selzer所做，堪稱賀錦麗鄰近威斯康辛州表現的風向球，特別是女性選民的支持度。

不過，賀錦麗在所有民調的優勢均在誤差範圍內，NBC新聞周日發布的民調顯示選情依然膠著。