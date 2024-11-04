債市面臨風起雲湧的一周 信心不足之下減碼平倉成主旋律

美國國庫券殖利率連續數周走高後，交易員紛紛在大選前減碼，因為選情膠著難分勝負。

市場現在的主旋律是平倉：摩根大通（JPMorgan Chase）密切關注的一項調查顯示，它的客戶正削減公債的多頭和空頭賭注。這意味市場對未來前景的信心不足。

交易員幾乎肯定美國聯準會周四會降息1碼，但除此之外，2025年前景取決於總統和國會選舉的投票結果，那將形塑未來幾年從稅收到關稅的各項政策，甚至可能影響聯準會的立場。

富國證券（Wells Fargo Securities）利率策略師Angelo Manolatos說：「較不能確信結果，也就較不願意承擔風險。」

對投資人來說，選舉結果揭曉前，可能要面臨好幾天或者是好幾周的混沌迷茫期，還有另一個問題是，華爾街對於未來的預測天差地別，教人無所適從。

共和黨全面執政。策略家認為這對債券投資人來說是一種痛苦，他們已經遭邁了兩年以來最嚴重的單月虧損。如果川普重掌白宮而共和黨控制國會，預期川普將推動其減稅和關稅計畫，擴大聯邦赤字並再次刺激通膨走高。這種揣測日益升溫，加上美國有經濟復甦的跡象，10年期公債殖利率在投票前夕攀高到近4.4%的四個月高點。

政府分裂

賀錦麗勝選可能為債券反彈埋下伏筆。巴克萊（Barclays）策略師表示，如果她贏了，而共和黨控制參眾兩院或其中一院，新關稅和 「顯著」赤字擴張的風險將消失，債券將走強。這也可能導致財政懸崖來臨，債券轉牛市，10年期債券殖利率可能降低多達1碼。

川普勝選而國會分裂的話，德意志銀行證券（Deutsche Bank Securities）策略師預計殖利率全面下跌，部分原因在於財政刺激將減少。巴克萊研究顯示，這種組合下，共和黨能徵關稅但很難在國會推動減稅，將提升短期殖利率，長期殖利率維持不變。

民主黨大勝

富國銀的策略師預計，民主黨大勝將導致更多的政府支出，推高殖利率。

但加拿大皇家銀行資本公司（RBC Capital）則認為，這種背景最有利債券上漲，因為這將導致企業稅上揚、營造出「對企業較不友善」的環境，並削弱風險偏好。

德意志銀行證券分析師的 Matthew Raskin說，即使知道會頒布哪些政策，要精確預測市場反應，幾乎是不可能的。

投資人唯一有信心的是，債市將迎來一段動盪時期。衡量債市波動性的ICE美銀波動指數（ICE BofA Move Index）已升至一年來的最高點，遠高於2020和2016年大選前水準。摩根士丹利首席固定收益策略師Vishwanath Tirupattur表示，他要等待事件風險過去後再出手。