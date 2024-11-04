看不出誰有當選優勢 華爾街選前避免押寶 現金為王

美國選民周二將選出下任總統，選舉結果也將決定未來四年美國經濟走向，華爾街只剩最後一個交易日可把握。

交易員對各種可能性議論紛紛，不斷更新最新民調和選舉賭盤的變化，藉此判斷共和黨的川普或民主黨的賀錦麗誰占上風，對他們的投資布局會有什麼影響。在某些領域，有人以為華爾街正押川普當選，但實際上押川普當選而在股市大規模布局者不多。

投資專家明白，若能在選舉結果揭曉前料中贏家，必有豐厚回報。但問題在於，這次選舉勝負難以逆料，對很多人來說錯押風險太大。

Wealth Alliance 總裁兼董事總經理 Eric Diton 在一次訪談中表示，「我們不會依據選舉結果來調整部位，因為這跟擲硬幣沒兩樣，這樣下注沒有意義。」

大多數交易者預料本周會出現劇烈波動，可能因為預期選舉會出現爭議的結果，導致計票拖延數周甚至數月之久。這也解釋為什麼芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數最近四個交易日攀升至20以上，如此水準通常表示股市壓力上升。這也是為什麼投資人並不熱衷按他們所猜測的美國下任總統人選來選擇贏家和輸家。

JonesTrading 股票銷售交易者及策略師 Dave Lutz說：「過去民調曾經錯得離譜，看不出誰有當選的優勢。」

現金為王

選前不容易布局的另一個挑戰是，還有很多可能影響市場的其他因素。選舉日之後的周四（台北時間周五凌晨），聯準會（Fed）將公布決策，主席鮑爾將在記者會說明央行的利率走向。此外，仍有大量美國企業尚未公布獲利，其中晶片巨人輝達（NVIDIA）財報預定於11月20日公布。

因此，Lutz並未針對選舉做特定布局。他建議「持有部分現金」，以便在短期機會出現時，如個別股票或行業因選舉結果出現劇烈反應時，能夠迅速投入資金。他說：「我認為許多投資人正是這樣布局。」

以Blanke Schein 財富管理公司投資長施恩（Robert Schein）為例，他表示在選舉前已將約當現金的資產提高到10%，平時為5%。他的策略是準備在選舉結果不可避免地引發市場波動時，迅速進場購買資產。

Northern Trust 資產管理公司全球資產配置投資長 Anwiti Bahuguna 受訪時說：「投資人需要超越持續存在的選舉風險來觀察市場。交易末期股息目前無法布局，因為這太具投機性，交易末期股息不知道任一方的候選的政策主張能夠過得國會這關 。」

市場看起來神經緊繃實不足為奇。標普500指數接近歷史高點，VIX指數卻超過20。上一次標普500指數在恐慌指數如此高的情況創下紀錄是在2021年3月，當時正值新冠肺炎Delta變種病毒爆發。與此同時，避險基金正押注於更大的價格波動。根據美國商品期貨交易委員會本月初的數據，大型投機者自2019年1月以來首次在VIX期貨上轉為淨多頭。

選舉之外的視角

企業內部人士也對操作股市持謹慎態度。根據 Washington Service 收集的數據，10月只有261位企業高層買進自家公司的股票，是2017年以來的最低水準，買賣比率降至2021年春季以來次低水準。

Zacks Investment Management 客戶基金經理人馬爾伯里（Brain Mulberry）說：「利率仍然具有限制性，波動性更可能在年底前增加，因此採取更保守的策略是合適的。」

總的來說，面對沒有明顯贏家的選舉，對投資人來說最安全的策略就是保持耐心。這也是華爾街目前的建議。