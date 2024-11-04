美國三成年輕人不想生小孩

經濟日報／ 編譯廖振堯／綜合外電

美國出生率持續下降，新聞周刊(Newsweek)與倡議組織「獨立中心」（Independent Center）聯合進行的民調顯示，30%的Z世代（1997-2012年出生）和千禧世代（1981-1996年出生）年輕人既沒有、也不想要孩子。

這項調查為探討「年輕人的美國夢是否只是個夢」，訪問1,200名45歲以下的可能選民，結果發現三成的Z世代和千禧世代不想要孩子，62%表示已經、或想要生孩子，9%表示不確定。

美國疾病防治中心（CDC）4月宣布，美國整體生育率已降至歷史最低，許多公眾人物也都表達擔憂。

緬因大學社會學教授布萊斯通（Amy Blackstone）表示，千禧世代多年來一直表達擔心人類影響氣候，特別是在碳足跡高得離譜的西方國家。她說，許多人開始將「非父母」視為「身分認同政治」的一部分，例如很多TikTok用戶使用#childfree標籤，主張無子女是個有意義的類別。

曾任住屋及都市發展部長的右傾組織美國基石研究所（ACI）創辦人卡爾森則認為，美國人應該全力拒絕這種詆毀核心家庭的意識形態、珍惜家庭生活的美好。

千禧世代 年輕人 美國

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