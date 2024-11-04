大選效應！美國富人想外移 葡萄牙、希臘等國受青睞

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
隨著美國總統大選進入最後衝刺階段，選後政局的不確定性促使美國富人詢問外移的業務量創新高，美國移民律師及顧問也都忙得不可開交。 路透
隨著美國總統大選進入最後衝刺階段，選後政局的不確定性促使美國富人詢問外移的業務量創新高，美國移民律師及顧問也都忙得不可開交。 路透

隨著美國總統大選進入最後衝刺階段，選後政局的不確定性促使美國富人詢問外移的業務量創新高，美國移民律師及顧問也都忙得不可開交。

民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普無論在全國、還是搖擺州的差距都落在1個百分點內，紐約時報綜合各家最新民調指出，賀錦麗的全國支持度以49%領先川普48%。

令人意外的是，Des Moines Register/Mediacom顯示民調，川普在被視為共和黨票倉的愛阿華州，支持率遭賀錦麗逆轉，轉為落後，川普在博弈網站Polymarket的勝選機率2日因此陡降至55.2%，低於10月30日的66.9%。

最受美國人歡迎的移民計畫
最受美國人歡迎的移民計畫

由於選情太過緊繃，許多美國富人都在規畫取得長期居留海外的第二護照。移民顧問業者Expatsi創辦人巴妮特指出，過去兩周來由於川普與賀錦麗的民調數字翻來覆去，客戶需求更極度火爆。Expatsi在10月訪調7,000名有意移民的美國人士後，發現受訪者想要外移的首要原因是政治分裂，其次是「冒險與個人成長」。

投資移民業者全球公民解方公司也表示，美國民眾外移需求激增，選舉是主要因素，且兩黨支持者的外移需求都增加，多數客戶偏向投資移民計畫，「葡萄牙甚具吸引力，因為生活品質高，且是取得歐洲護照的通道，能在歐盟自由移動。希臘也因為生活形態寫意而成為首選」。

希臘、義大利、日本及泰國等熱門地點為爭取外籍人才及投資，都增設「數位遊牧」計畫。義大利移民律師波慕尼安說，近年來外籍人士申請入籍案件持續成長，對美國的一般感覺是政治與社會不穩定，使許多美國公民尋求雙重國籍，「特別是歐洲國籍」。

美國家庭理財辦公室與高淨值家庭的律師與顧問指出，愈來愈多美國有錢人正計劃離開美國，尋求第二本護照或國外長期居留權的客戶人數創新高。許多人擔憂無論本周選舉由誰獲勝，美國都可能深陷政治及社會動盪。這些顧問說，以往每逢選舉年都常出現這種情況，但這次是許多有錢人已開行動。

恒理（Henley & Partners）董事總經理摩爾-艾爾塞基表示，今年1-10月美國客戶詢問移民事務的人數已超過去年全年，「美國公民計劃外移的主要原因是政治不確定」。

恒理私人客戶主管伏雷克也說，「我們從未見到像現在這樣的需求」，美國客戶首次成為該事務所的最主要客層，占業務量的20%，美國人計劃外移的人數比去年至少增加30%。

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