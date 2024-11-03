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美大選不只選總統 還投什麼一次看

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

這不僅是賀錦麗與川普表演而已：今年11月5日，美國選民將為國會議員、數萬名州和地方官員投票，並就包括墮胎等議題進行公投

法新社報導，除了在共和黨人川普和民主黨人賀錦麗之間做出選擇，本屆大選選民還有以下投票：

● 國會

數以百萬計美國選民將決定國會命運：包括聯邦眾議院（所有席位）和聯邦參議院（1/3席位）。

聯邦眾議院有435位議員，每位議員代表一個國會選區，任期兩年。現在共和黨以微弱優勢控制眾議院，而目前選情緊繃，難以預料哪一黨將贏得控制權。

聯邦參議院100席將有34席改選。參院每個州有兩位代表，任期6年，目前參院是由民主黨掌控，但共和黨很可能以微弱優勢重掌參院。

如果同一政黨贏得總統職位和參眾兩院，將能夠在不依賴在野黨議員支持的情況下推動總統的施政議程。

● 州長

美國50州中的11個州將舉行州長選舉，其中關鍵選戰將在新罕布什爾州、北卡羅來納州、印第安納州和華盛頓州進行。

● 公投

2022年聯邦墮胎權被最高法院推翻以來，這一議題在政治舞台上無處不在。

民主黨人正試圖利用生殖權的辯論，來勸阻女性選民投給共和黨。

墮胎權將成為約10個州公投的議題，內布拉斯加州甚至將對兩項對立的墮胎公投進行投票，其一是禁止懷孕12週後的墮胎，另一項則允許在胎兒存活之前進行墮胎。

在數十個州，選民被要求就各種其他議題做出決定。

例如，在科羅拉多州，選民將決定是否禁止對美洲獅、山貓和猞猁的「戰利品狩獵」。在緬因州，選民將決定是否改變州旗。

● 地方選舉

此次也將選出數以千計地方官員，包括州議員、法官、市長、市議員、郡官員、警長等。

公投 墮胎 議員

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