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美選鹿死誰手？538民調：川普奪5關鍵州、拿287張選舉人票當選

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
民調預測美國共和黨總統候選人川普贏面大。歐新社
民調預測美國共和黨總統候選人川普贏面大。歐新社

ABC報導，距離美選僅剩4天，專研美國總統大選民調的538網站預測，共和黨總統候選人川普在喬治亞州、賓州、北卡羅來納州、內華達州和亞利桑那州5個關鍵搖擺州的民調略有領先，若該民調未失準，川普有望拿下這5州，以總計287張選舉人票贏得白宮寶座。

根據538網站截至1日的民調數據，川普在喬治亞州、賓州、北卡羅來納州、內華達州和亞利桑那州地領先優勢不超過2.4個百分點，完全在任何主要民調的誤差範圍內。

如果該民調低估民主黨總統候選人賀錦麗的領先優勢，她或許可以贏得內布拉斯加州1張選舉人票，若再保住威斯康辛州、密西根州和賓州，那賀錦麗將能贏得恰好270張選舉人票。如此，川普就僅拿下268張選舉人票。

2024年美國總統大選，候選人在全美538張選舉人票中拿下過半270張，就可贏得選舉。

截至1日上午，已有超過6500萬美國選民完成投票，佔2020年投票人數的40%。

川普 美國大選 賀錦麗

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