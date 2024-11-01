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美聯航班機乘客遭痛毆「頭臉出血」尖叫 目擊者驚呼兇殘：血濺座位

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯合航空一架波音737 MAX 9客機停在波多黎各聖胡安的路易斯．穆尼奧斯．馬林國際機場。非當事班機。資料照片。路透
美國聯合航空一架波音737 MAX 9客機停在波多黎各聖胡安的路易斯．穆尼奧斯．馬林國際機場。非當事班機。資料照片。路透

美國聯合航空10月28日的一個航班發生男子無緣無故不斷毆打另一名熟睡乘客的臉龐與頭部，「直到出血為止」，機組員與其他乘客不得不介入阻止。根據法庭文件，該名男子現正面臨重罪指控。

今日美國報與CNN 10月31日引述聯邦調查局（FBI）提交的法庭文件報導，這起事件發生在舊金山飛往華府的UA2247班機上，案發當時已經飛行了大約2小時，嫌犯尼爾森（Everett Chad Nelson）正從飛機前半部的洗手間往回走向他位於35F的座位，卻在12F停下腳步。

據轉述，尼爾森「毫無預警」，「開始肢體攻擊一位正在睡覺的男性乘客」，並且不斷毆打該名男子的「臉龐與頭部直到出血為止」，導致對方「雙眼受了瘀傷，鼻子上有一道深深的傷口」。

FBI表示，尼爾森的夾克袖子沾有被害人的血。同機目擊者說，血還濺到了座位、牆壁和窗戶上。一位乘客告訴ABC7 News，「他真的非常暴力，非常大力地毆打坐在我前面靠窗座位的那個傢伙，太兇殘了。這不像在酒吧間，我要隨便揮幾拳。我是說，太兇殘了」。

據報導，襲擊持續大約1分鐘，當受害者醒來跟開始尖叫時，另一名乘客將尼爾森拉開，機組員隨後把他移到飛機前半部附近的另一個座位，讓他受到出手介入的該名乘客監管。FBI表示，沒有發生進一步事件，受害者的傷口則由機上的一位醫師處裡。

聯航發出聲明表示，「感謝我們機組員和乘客的迅速行動，一名乘客對另一名乘客表現出肢體攻擊性後受到拘束」，並指「航班平安降落，並且得到救護人員與當地執法部門的迎接」。

FBI在宣誓書指出，尼爾森沒有受到明顯的傷勢，也沒有跡象顯示受害者為了防禦而回擊。尼爾森正被控犯下一項重罪，由一位公設辯護人代表，定於12月11日受審。

FBI 受害者 美國

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