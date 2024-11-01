不想靠爸！歐巴馬首談長女棄姓氏闖影劇圈：無奈「想幫忙都難」

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
歐巴馬的長女瑪莉亞在其導演處女作中捨棄父親姓氏，想靠自己闖出一片天。法新社
歐巴馬的長女瑪莉亞在其導演處女作中捨棄父親姓氏，想靠自己闖出一片天。法新社

美國前總統歐巴馬最近公開表示，他的26歲大女兒在其導演處女作中捨棄父親姓氏，想靠自己闖出一片天。

歐巴馬的長女瑪莉亞（Malia Ann Obama）首部自編自導的短片「心之所在」（The Heart，暫譯），今年稍早在猶他州「日舞影展」首映。片尾演職員名單中，只顯示了她的第一個和中間名字，瑪莉亞．安（Malia Ann），刻意省略姓氏。

歐巴馬在10月29日播出的播客節目Pivot中分享，「她沒有利用歐巴馬這個姓氏。我當時想，你覺得他們會知道你是誰嗎？」

但瑪莉亞表示，她希望大眾能夠拋開她與歐巴馬家族的這層關係，純粹從影片本身的角度去欣賞和評判。

育有兩名女兒的歐巴馬進一步說，「我覺得我們女兒們總是刻意不去利用這方面的優勢。」並提到，女兒們甚至不願意讓他和妻子在他們的事業發展之路上給予助力。

歐巴馬無奈說，「對我們而言，難就難在想給她們幫忙都不容易。我是說，她們在這些事情上可敏感又固執。」

瑪莉亞曾表示，「心之所在」是個奇怪的小故事，有點像寓言，故事講述一名男子因母親遺囑提出一項不尋常要求後，為母親逝世深感悲傷，並指「這部影片講述人世間的失去、孤獨、寬恕和遺憾」。

歐巴馬 母親

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