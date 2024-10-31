華郵不背書美國總統候選人 流失訂戶增至25萬人引員工緊張

華盛頓郵報上周五宣布今年美國總統選舉不為任何候選人背書後，流失的訂戶數已增加到25萬人，約占華郵數位訂戶的10%，引發華郵員工擔心退訂潮的衝擊。

華郵老闆、亞馬遜創辦人貝佐斯做出不支持任何總統候選人的爭議決定，已進一步傷害了華郵原就在縮減的讀者群，華郵並未正式證實流失的訂戶數，只說該公司並非上市公司，但媒體引知情人士和一些文件指出，華郵已流失25萬名訂戶。

面對退訂潮，為華郵撰文的作者們最近幾天在社群媒體發起勸阻讀者退訂的貼文，華郵內部的部分員工也感到報社正面臨生存危機。

華郵記者莫瑞斯就在社群平台X表示：「請不要退訂。退訂不會影響貝佐斯，但卻傷到記者，令另一波裁員更可能發生。」本周二、周三，多位紐約時報、大西洋雜誌等知名媒體的重量級記者、主編，也以保衛華郵新聞價值，同聲呼籲讀者不要退訂華郵。

道瓊社引述消息人士指出，華郵數位訂戶數在2021年1月時達到300萬戶，但之後成長陷入停滯，去年虧損7,700萬美元，訂戶近年一直停留在250萬戶上下。

華郵員工擔心，不支持任何總統候選人，可能影響報社聲譽及其就業前景，包括有可能再裁減一波人力。華郵總編輯穆瑞本周召集新聞部人員開會，據參加會議的員工轉述，穆瑞說，他不知道訂戶流失的具體數字，但肯定會有幾周的顛簸與困難。

貝佐斯周一在華郵的意見評論版刊出文章，說明不背書的決定。他主張，對總統候選人背書造成一家報紙有所偏好的感覺，讀者投票意向的真正影響卻很小。他只對宣布決定的時機感到後悔，因為太靠近投票日，

Poynter研究所媒體產業分析師艾德蒙斯認為，一、兩個月後，讀者可能發現還是需要華郵，就會回頭訂閱。他說，華郵在川普之前擔任總統時期，由於大量批評川普施政的報導吸引讀者，帶動訂戶增加的，若川普重返白宮，可能會重演歷史。