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拜登最後一次白宮萬聖節 夫人吉兒扮大貓熊講故事

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
拜登與夫人吉兒。（美聯社）
拜登與夫人吉兒。（美聯社）

美國總統拜登今年7月放棄爭取連任後，將於明年1月卸任，他與扮成大貓熊的第一夫人吉兒．拜登今天最後一次在白宮南草坪主持「不給糖就搗蛋」萬聖節活動。

美聯社報導，美國史密森尼國家動物園（Smithsonian National Zoo）今年稍早宣布大貓熊將重返華府的消息時，吉兒（Jill Biden）也共襄盛舉。大貓熊已於10月中旬抵達華府，白宮指出，吉兒今天穿上大貓熊裝「以示歡迎」。

擔任教師長達40年的吉兒，為萬聖節活動增添她命名為「萬讀節」（Hallo-Read）的教育主題以鼓勵閱讀。今天稍早，她在南草坪（South Lawn）為一群作萬聖節裝扮的孩童讀了「10個怪怪南瓜」（10 SpookyPumpkins）的小故事。

她與拜登（Joe Biden）稍後於傍晚時分來到室外分發糖果約1小時。拜登穿西裝打領帶，將白宮「好時之吻」（Hershey's Kisses）巧克力放到孩子們的袋子裡，吉兒則分送「10個怪怪南瓜」繪本。

白宮今日白天參訪人次估達8000人，其中包含與軍方有關聯的學生及孩童。

拜登 白宮 貓熊

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