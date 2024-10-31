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美國麥當勞大腸桿菌疫情 疾管中心：洋蔥絲恐為主因

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國麥當勞傳出大腸桿菌疫情，洋蔥絲很可能就是導致90人感染的主因。（美聯社）
美國麥當勞傳出大腸桿菌疫情，洋蔥絲很可能就是導致90人感染的主因。（美聯社）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，連鎖速食龍頭麥當勞（McDonald's）四盎司牛肉堡及其他品項所使用的洋蔥絲，很可能就是導致90人感染大腸桿菌的主因。

路透社報導，與四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情於10月22日首獲披露，洋蔥絲先前就被懷疑是問題來源。

美國食品暨藥物管理局（FDA）和麥當勞皆已確認，泰勒農場（Taylor Farms）是傳出病例餐廳的供應商。之後泰勒農場宣布回收旗下科羅拉多泉市（Colorado Springs）加工廠生產的多批黃洋蔥。

FDA今天宣布，已針對加工廠啟動檢查。這波疫情在科羅拉多州造成29人患病。

FDA還說，華盛頓州的另名洋蔥種植業者也在接受調查。

CDC表示，這波大腸桿菌疫情從25日的75人確診，新增15人，現在來到90人，其中有27人住院治療，另有1名長者死亡。

麥當勞與科羅拉多州農業部已於本月27日排除牛肉餅為大腸桿菌傳染源的可能性。

截至10月30日，這波疫情已影響科羅拉多州、堪薩斯州、猶他州、懷俄明州、愛荷華州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新墨西哥州、俄勒岡州、威斯康辛州、華盛頓州和密西根州。

麥當勞指出，為應對疫情，全美的1萬4000家分店中有1/5已暫時將四盎司牛肉堡下架，本週將恢復供應。

洋蔥 疫情 麥當勞

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