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影╱拜登又現詭異行為！萬聖節狂咬嬰兒 網友嚇壞直呼不舒服
美國總統拜登30日在白宮的萬聖節活動又現爭議行為，3度作勢咬嬰兒，讓網友直呼「詭異又不舒服」。
拜登30日與打扮成熊貓的第一夫人在白宮主持萬聖節活動，拜登一邊發糖果，一邊和小朋友們聊天互動，當一名女子抱著扮成小雞的小孩過來時，拜登竟張口咬了小孩的大腿，此外拜登也咬了穿著甜筒冰淇淋的小孩腳趾和一名穿著藍色連衣裙的嬰兒。
照片曝光後引發網友熱烈討論，有些人認為拜登只是想逗弄小孩，展現爺爺和藹可親的一面，但也有人認為互動過於親密，令人不適。
此次在白宮舉行的萬聖節活動主題是「Hallo-read」，向第一夫人40年的教學生涯致敬，吉兒負責發放兒童讀物，拜登則負責發帶有白宮印章和他簽名的糖果，估約有8000名學生、孩子、軍眷和一些政府工作人員參加，包括國務卿布林肯、白宮新聞秘書尚皮耶等都帶著孩子們前來。
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