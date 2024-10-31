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伊朗恐在美選前還擊以色列！白宮警告：不應回應

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國白宮發言人尚皮耶30日在例行記者會。美聯社
美國白宮發言人尚皮耶30日在例行記者會。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）30日援引一名高階消息人士報導，伊朗可能選在美國大選投票日11月5日前對以色列發動「確切且慘痛」的還擊行動，對此美國白宮表示，伊朗「不應回應」。

這番言論與伊朗一開始企圖淡化近日受襲嚴重性的舉動大相逕庭。以色列10月25日展開3波行動攻擊伊朗軍事及飛彈生產據點，這是以色列首度公開承認打擊伊朗目標。

消息人士說，「伊朗對猶太復國主義政權侵略的回應將是確切和痛苦的」。儘管消息人士並未提供具體時間，但他們說還擊「可能會選在美國大選日之前」。

美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）30日被問及伊朗可能在大選前回應以色列，她表示，「伊朗不應該回應以色列的報復」，並補充，假如伊朗執意為之，美國將會協助以色列防禦。

同時，美國國務院發言人米勒不願表達對於伊朗是否回應的評估，但是重申美國認為不應回應的立場。

米勒表示不會談論兩國政府之間的溝通，不論是真實的還是想像的。他說，「但正如美方公開表明，而且我可以告訴你，伊朗很清楚地知道這個訊息，他們不應該繼續升級這場衝突」。

以色列 伊朗 美國大選

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