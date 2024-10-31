全美首例 俄勒岡州豬隻檢出H5N1禽流感

中央社／ 芝加哥30日綜合外電報導

美國農業部（USDA）今天表示，當局從俄勒岡州一座後院農場豬隻中檢測到H5N1禽流感病毒，這是美國首次在豬隻中檢出H5N1禽流感

路透社報導，美國農業部指出，俄勒岡州病例不會對美國豬肉供應構成風險，而且民眾染上禽流感的風險依然很低。

為世界衛生組織（WHO）研究動物及禽流感的病毒學家韋比（Richard Webby）指稱，豬隻是H1N1豬流感的源頭，而且涉及其它流感的起源。

韋比說，與在商業養豬場發現H5N1病毒相比，在小型農場檢出這種病毒較不會引發豬群感染的擔憂。

他提及：「我認為這可能不會增加太多風險，但可以確定的是，如果這種病毒開始在豬隻間傳播，那肯定會提高風險。」

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