快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎4人遭疑是內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

裴洛西夫婿遇襲案 施暴男子遭判終身監禁

中央社／ 舊金山29日綜合外電報導
美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）2022年在住家遭到男子德帕佩（David Depape）毆打重傷。美聯社
美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）2022年在住家遭到男子德帕佩（David Depape）毆打重傷。美聯社

美國舊金山地方檢察長辦公室表示，44歲男子德帕佩（DavidDePape）以錘子攻擊聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）年事已高的夫婿，加州州法院今天判他終身監禁且不得假釋。

法新社報導，德帕佩2022年10月闖入裴洛西夫婦位於舊金山的住處，痛毆裴洛西的夫婿保羅（PaulPelosi），全程都被警方隨身攝影機拍下。德帕佩因這起事件已在聯邦法院被判30年刑期並正在服刑。

舊金山地方檢察長辦公室在聲明中表示，舊金山一名法官判處德帕佩「終身監禁且不得假釋，罪名包括加重綁架等」。

裴洛西夫婿遭襲時，民主黨人裴洛西是美國總統第2順位繼任者，常成為極右翼陰謀論者的攻擊目標。

德帕佩是加拿大人，曾為裸體主義者，仰賴臨時木工維生。德帕佩原本的目標是裴洛西，卻碰上她高齡82歲的夫婿保羅。

德帕佩向警方表示，他和保羅進行了「相當友好的」對話，期間保羅設法向執法人員求救。

警方在數分鐘後趕抵現場，德帕佩在警員衝來奪走武器前，用錘子攻擊保羅。保羅被擊中後失去意識、頭骨骨折，住院近一週並進行手術。裴洛西在夫婿遇襲當晚並不在家。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，德帕佩今天在宣判前激動落淚，並胡亂講了一番與陰謀論有關的陳述，包括2001年9月11日恐怖攻擊事件以及「邪惡的魔法謀殺儀式」，但並未向裴洛西一家致歉。

德帕佩的律師先前表示，他們有意提出上訴。

舊金山地區檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）在聲明中說，德帕佩「現將為他犯下的暴力行為面臨法律制裁，這正是在網路上和現實中煽動激烈且分裂黨派言論的後果」。

詹金斯指出：「儘管有些政治人物鄙視這起事件，調侃此事搏取政治利益，但這是對我們一位領導人、一個家庭及我們民主的恐怖攻擊。我們都必須盡一己之力，支持正義與法治。」

美國 舊金山 裴洛西

延伸閱讀

解放軍演後 美加軍艦聯合穿越台海

NBA／巴特勒與保羅互噴垃圾話 史波斯特拉：我們是熱火

美國務院罕見嚴厲語氣 「嚴重關切」中國對台軍演

蔡英文啟程往捷克將公開演說 官網赫見中華民國國旗

相關新聞

裴洛西夫婿遇襲案 施暴男子遭判終身監禁

美國舊金山地方檢察長辦公室表示，44歲男子德帕佩（DavidDePape）以錘子攻擊聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy ...

紐約市逾千無證大麻店遭查封 法官裁定違憲

由於州府執法和發放執照緩慢，紐約市近年來不斷有非法大麻店開業，被指影響地區治安和危害居民，但情況在市府近來的專項打擊中有...

案情逆轉！首名安樂死膠囊艙死者「脖子有勒痕」 警朝他殺偵辦

美國一名64歲婦女上月在瑞士使用安樂死膠囊座艙「Sarco」結束生命，成為全球首例，而如今卻傳出案情出現逆轉，婦人脖子上...

土耳其勢力滲透美國？紐約市長亞當斯的涉貪疑雲

被戲稱為湯姆叔叔（Uncle Tom）的紐約市長亞當斯（Eric Adams），在九月底遭到聯邦檢察官起訴。經過長期調查後，他被控以接受外國人的競選捐款罪（美國法典第52篇第30121節（a）（2））、賄賂罪（美國法典第18篇第666節（a）（1）（B））、透過電信等手段詐欺罪（美國法典第18篇第1343節）等罪名。

紐澤西州議會通過友台決議 成立台灣連線

美國紐澤西州參眾議會28日通過AR98及SR128友台決議，除表彰台灣關係法45週年及締結姊妹關係35週年外，同時肯定州...

重罪假釋犯殺人謊報「自己」被熊攻擊亡 警識破多重身分詭計

美國日前發生一起曲折離奇的謀殺案。一名假釋犯竊取他人身分，在山上殺害一名登山客後，以假身分報案謊稱「自己」被熊攻擊重傷。然而警方識破他的詭計，正在追捕該男子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。