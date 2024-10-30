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紐時：中國駭客出手 川普家族與拜登幕僚都遭殃

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

「紐約時報」今天引述知情人士說法指出，美國前總統川普家族成員和現任總統拜登政府官員，都淪為一個可潛入通訊業者系統的中國附屬駭客團體下手目標。

紐時指出，美國國務院官員、川普次子艾瑞克（Eric Trump）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）以及聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等民主黨大咖都被諜報人員盯上。

報導指出，這項縝密的駭客行動已驚動美國國安人員。駭客鎖定的對象數量雖多，但聚焦在通訊內容會令中共政府感興趣的特定人士身上。根據匿名消息人士說法，目前已知被駭客鎖定的人數不及100人。

路透社點出，「華爾街日報」（Wall Street Journal）這個月6日就曾報導，一支被稱為「鹽颱風」（SaltTyphoon）的駭客團體已潛入寬頻業者網絡，並從聯邦政府用於法院批准竊聽行動的系統中取得資訊。

這起駭客事件的調查工作仍在持續進行當中，但鑒於潛在外洩資訊規模之大、對象之廣，都讓聯邦調查局（FBI）和國安人員深感擔憂。美國有關當局已公開將這項駭客攻擊歸咎於「與中國政府有勾結的行為者」。

根據熟悉辦案進度的知情人士說法，FBI調查人員認為，駭客或許有辦法存取目標裝置上未加密的簡訊及通話紀錄。他們表示，另有證據顯示音軌通訊也遭攔截，但目前尚不清楚被駭的是語音信箱還是電話通話內容。

紐時報導，艾瑞克．川普在聲明中試著將電信網路遭駭一事怪罪於拜登政府，他說：「有任何人感到意外嗎？在（副總統）賀錦麗（Kamala Harris）和拜登領導下，中國把我們吃死死。」

庫許納的幕僚並未回應紐時置評要求。川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）表示，川普「會真的站起來對抗我們的敵人，並捍衛美國免受任何侵略」。

白宮、國家安全局（NSA）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）尚未回覆路透社的訊息。舒默幕僚未回路透社記者的電郵。中國駐美大使館並未立即回覆電郵，但北京當局過去即一再否認是網路諜報行動的幕後主使。

川普 美國 駭客

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