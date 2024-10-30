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拜登宣布撥款962億元 加強港口基礎建設

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統大選倒數一週，總統拜登今天宣布對馬里蘭州港口基礎設施投資30億美元（新台幣962億元），並砲轟共和黨總統候選人川普

拜登造訪重要的汽車工業中心巴爾的摩（Baltimore）港之際，副總統賀錦麗仍在與川普進行激烈競爭，爭奪白宮大位。

拜登說：「我很自豪地宣布，我們將透過降低通膨法（Inflation Reduction Act）提供30億美元資金，協助清理和現代化27個不同州和地區的港口。這些州和地區包括賓州、喬治亞州、密西根州及其他地區，沒錯，還包括波多黎各。」

川普團隊週末在紐約舉行造勢大會，一名為川普助選的喜劇演員稱波多黎各為「漂浮的垃圾島」，引發軒然大波。

之後，川普的競選團隊試圖讓前總統川普與這番言論保持距離。

拜登也強調他的政府為美國基礎設施現代化所做的努力，並表示他的前任總統川普並未這樣做。

拜登指出，美國在疫情後復甦，政府政策投資，更多是針對傾向共和黨的州，而不是民主黨州。

白宮今天表示，「降低通膨法」的資金將用於改善港口基礎設施和電氣化，包括協助購買電池和氫動力設備，像是用於處理貨物的設備以及充電和加油基礎設施。

補助金也包括獎勵馬里蘭州港口管理局（MarylandPort Administration）的1.47億美元。

美國各地港口雇用超過10萬名工會工人。

隨著選舉日逼近，賀錦麗和川普都在努力爭取藍領工人的支持，尤其是在搖擺州。

今天宣布的補助屬於「清潔港口」計畫，當局希望透過安裝「清潔、零排放的貨運和渡輪技術以及相關基礎設施」來改善空氣品質。

川普 拜登 美國

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