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案情逆轉！首名安樂死膠囊艙死者「脖子有勒痕」 警朝他殺偵辦

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國一名64歲婦女上月在瑞士使用安樂死膠囊座艙「Sarco」結束生命，成為全球首例。法新社
美國一名64歲婦女上月在瑞士使用安樂死膠囊座艙「Sarco」結束生命，成為全球首例。法新社

美國一名64歲婦女上月在瑞士使用安樂死膠囊座艙「Sarco」結束生命，成為全球首例，而如今卻傳出案情出現逆轉，婦人脖子上疑似有勒痕，警方目前正朝他殺方向偵辦。

每日郵報報導，64歲的美國婦女是全球首位使用安樂死膠囊座艙「Sarco」的人，設備製造商表示，婦女按下艙內注入氮氣的按鈕，最終在膠囊內缺氧而死。據悉當時有數人在現場協助該名婦女，包括Sarco營運商「The Last Resort」 的總裁威利特（Florian Willet）都已遭到逮捕。

未料案情如今傳出大逆轉，調查人員目前正在調查該名女子是否可能遭到他殺，據一名法醫稱，這名婦女的頸部受嚴重傷害，首席檢察官史蒂崔（Peter Sticher）在法庭上暗示該名女子可能是被勒死的，並提出了「故意殺人」的嫌疑。至於正式的驗屍報告則尚未公布。

對此，一名熟知「The Last Resort」的人士向瑞士媒體NZZ表示，該名死者患有顱底骨髓炎，這種疾病可能表現為骨髓感染，這可能是導致她脖子上出現類似勒頸痕跡的原因。

據悉死者由於免疫失調，使得她的骨髓炎無法得到適當的治療。在患病的2年多來，她每天都承受劇烈疼痛，無法移動或去洗手間，因此想要終結生命。

美國 骨髓炎

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