勝選希望濃 川普媒體公司的市值大增 逼近馬斯克旗下X

由於各界對美國前總統川普再度勝選入主白宮的信心大增，川普媒體科技集團（DJT）這檔迷因股的股價也跟著一飛沖天。

財星雜誌報導，在競選的倒數階段，氣勢似乎站在川普這一邊。他日前高調接受知名播客主持人喬羅根（Joe Rogan）三個小時的訪談，隨後又偕同馬斯克，在紐約麥迪遜花園廣場舉行一場造勢。

川普媒體科技集團上周五在成交量大的情況下，上漲逾11%，隔了一個周末後，周一（28日）又飆漲21.6%，這家社群媒體公司的市值，如今迅速逼近馬斯克旗下X的估值。川普媒體科技集團是社群平台「真實社群」（Truth Social）的母公司。

即便是不相信Polymarket等賭盤市場的人，例如避險基金傳奇投資人瓊斯（Paul Tudor Jones），也在調整投資組合，反映他們認為川普二進白宮的可能性不斷增加。

陷入財務困境的川普媒體科技集團，如今市值高達83億美元，規模大更多的X的估值則是94億美元，兩者相去不遠，殊難想像川普媒體科技集團9月還曾跌到歷史低點。儘管川普媒體科技集團第2季出現大幅虧損，而且初期的營收相當於四家星巴克門市的平均營業額，但如今市值還是達到如此之高。

川普媒體科技集團的市值在過去五個交易日就增加了近三分之一，川普持有該公司57%的股票也隨之大增，目前價值 44億美元。