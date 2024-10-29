美國愛荷華州1人死於拉薩熱 赴西非旅遊染病

美國愛荷華州衛生及公共服務廳今天證實，愛荷華州東部一名中年居民死於拉薩熱（Lassa fever）。

衛生及公共服務廳表示，此人最近從西非旅行回來，據信他在那裡感染病毒。

衛生及公共服務廳表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）正在針對這起病例的診斷進行確認。疾管中心評估，民眾面臨的風險極低。

拉薩熱是西非常見的病毒性疾病，但在美國很少見。

根據愛荷華州衛生及公共服務廳，過去55年，美國發生8起與旅行相關的拉薩熱病例。

在西非，拉薩熱病毒由囓齒類動物攜帶，並透過接觸受感染囓齒類動物的尿液或糞便傳播至人類。