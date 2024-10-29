重罪假釋犯殺人謊報「自己」被熊攻擊亡 警識破多重身分詭計

美國日前發生一起曲折離奇的謀殺案。一名假釋犯竊取他人身分，在山上殺害一名登山客後，以假身分報案謊稱「自己」被熊攻擊重傷。然而警方識破他的詭計，正在追捕該男子。

根據《紐約郵報》報導，美國田納西州警方日前獲報，一名男子聲稱自己在徒步旅行時被熊追趕，摔下懸崖重傷。救難人員抵達現場時，的確發現一具屍體，身上還有名為布蘭登（Brandon Andrade）的身分證。

然而經驗屍後，發現死者根本就不是布蘭登本人，目前尚未得知遺體的真實身分。

警方深入調查後，發現報案者為一名假釋犯尼古拉斯（Nicholas Wayne Hamlett），而警方就本次報案事件詢問尼古拉斯時，他還用了另一個假名，並在警方確認他的真實身分前逃離該地。

尼古拉斯先前因違反假釋規定遭到通緝，警方認為，他是為了躲避通緝而竊取布蘭登的身分，並試圖偽造自己死亡的假象。

根據《Alabama Local News》報導，尼古拉斯擁有多個化名，曾被定罪4項重罪。警方目前以一級謀殺罪名發布尼古拉斯的通緝令，表示他是持有武器的危險人物，請民眾看到他立即通報。