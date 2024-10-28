檢測陰性！美麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

速食連鎖巨擘麥當勞四盎司牛肉堡日前傳出疑似受到致命大腸桿菌汙染，導致遍及全美13州、75起通報病例與1人死亡。不過，科羅拉多州衛生當局27日表示，經過檢測，四盎司牛肉堡肉餅並非大腸桿菌源頭，麥當勞也宣布下周起恢復販售這款漢堡。

科羅拉多州農業部表示，從傳出病例的多個地點採檢「多批麥當勞品牌新鮮和冷凍牛肉餅」進行檢測，結果發現大腸桿菌呈陰性。

最初疫情爆發時，麥當勞在傳出感染的地區下架四盎司牛肉堡，影響旗下約900家、1/5分店。而當局確定感染可能來自科羅拉多泉供應商泰勒農場（Taylor Farms）設施後，麥當勞與其他連鎖速食業者也下架生洋蔥。

美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，和食品藥物管理局（FDA）在內的機構「正在迅速確定受汙染成分」。

麥當勞首席供應鏈長皮納（Cesar Piña）聲明，他們有信心，有關疫情的受汙染產品保證已從供應鏈中移除，不再存在任何麥當勞餐廳內。