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電動車電池需求弱 LG新能源上季獲利大減40%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
LG新能源上季獲利大減近40%。 美聯社
LG新能源上季獲利大減近40%。 美聯社

由於電動車需求停滯，南韓電池製造商LG新能源上季獲利與去年同期相比大減近40%。

LG新能源今（28日）公布，第3季營業利益4,483億韓元（3.23億美元），雖優於市場預期的4,403億韓元，但根據彭博資訊所彙整的資料，年減幅度高達39%。

全球車廠因電動車銷售轉弱，電動車發展計畫縮水，連帶對電動車電池的訂單也減少，LG新能源的營運因而受累。車廠除了消費者需求下降之外，還面對美國總統選舉的不確定性升高。川普曾經威脅要廢除拜登政府的電動車推廣政策。

今年稍早，LG新能源下修今年美國電動車產量成長率預期，由原先的多達35%，降至約20%。該公司對於歐洲的電動車生產也沒有先前樂觀，將預估成長率由25%下修至15～17%。

為將電動車需求減緩的衝擊降至最低，LG新能源尋求多樣化經營，諸如儲能系統等其他應用的產品，期望營收在2028年前可增加一倍以上。投資人顯然認同LG新能源在逆境中的努力，公司股價今天在財報公布後上揚1%，第3季累計上漲27%，終結先前的五季連跌。

成長率 美國 電動

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