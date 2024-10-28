排除肉餅染大腸桿菌 美國麥當勞恢復販售牛肉堡

連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald's）今天表示，經檢驗排除牛肉餅為大腸桿菌傳染源，旗下數百家店將恢復販售四盎司牛肉堡。這波疫情在美國造成1人喪命，橫跨13州至少75人患病。

綜合法新社與美聯社報導，由於出現一波被認為與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情，導致數十人就醫、1人喪命，美國十多州的麥當勞餐廳上週暫時下架這款漢堡。

麥當勞透過聲明表示，科羅拉多州農業廳的檢驗未在四盎司牛肉堡的肉餅中發現大腸桿菌，目前農業廳也未規劃進行更多檢驗。

另一個可能的傳染源是漢堡中的洋蔥絲。

麥當勞今天表示，已決定無限期暫停從農產品商「泰勒農場」（Taylor Farms）在科羅拉多泉市（Colorado Springs）的工廠採購洋蔥。

從這個供應商取得洋蔥絲的900家麥當勞餐廳，將販售不含洋蔥絲的四盎司牛肉堡。

麥當勞在聲明中說：「問題似乎僅限於特定食材和地點，我們仍非常有信心，所有與這次疫情有關的被汙染產品都已從我們的供應鏈移除。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議食用四盎司牛肉堡並出現大腸桿菌中毒症狀的消費者尋求醫療協助，症狀包括腹瀉、出血性腹瀉、發燒超過攝氏38.9度、嘔吐等。

已有數名聲稱受害的人士控告麥當勞。