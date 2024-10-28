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馬斯克熱烈為川普站台 喊要幫美國大砍2兆美元聯邦預算

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪馬斯克27日在川普競選總統造勢大會上發言。
億萬富豪馬斯克27日在川普競選總統造勢大會上發言。

億萬富豪馬斯克表示，他能為美國聯邦預算精簡至少2兆美元，闡述了他對美國大舉削減政府支出的願景。此前川普曾說，若他贏得總統大選，將任命馬斯克主導政府支出的審計，並執行猛烈改革。

馬斯克周日（27日）在川普於紐約麥迪遜廣場花園舉行的造勢大會上表示：「你們的錢被浪費掉了。我們將讓政府不要再煩你們、不要再從你們的口袋裡掏錢出來。」

川普先前已表示，他會邀請馬斯克這位全球最富豪來主導削減政府支出事宜，成立暱稱為「政府效率部」（簡稱DOGE，雙關語同馬斯克青睞的加密貨幣狗狗幣）的組織。

批評人士說，這一職位將讓馬斯克身處利益衝突。他所經營的特斯拉、SpaceX等公司取得了價值數十億美元計的聯邦合約，而且也受惠於聯邦政府支出，包括電動車租稅優惠與基礎建設投資。

馬斯克所說的要大砍2兆美元預算支出，占了政府當前支出的近三分之一。根據美國財政部，聯邦政府在2024會計年度支出6.75兆美元。

金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克在台上問馬斯克能「撕掉」現任總統拜登政府的多少預算，馬斯克回應說，「嗯，我認為至少2兆美元，是的」。

川普的政見曾談過要減少聯邦債務，但沒有具體細節計畫。相對地，川普還承諾要針對多個關鍵選民族群進行減稅，經濟學家則警告此舉將導致赤字膨脹。

根據聯邦文件，馬斯克迄今已砸下至少1.32億美元押注川普勝選，成為整個2024競選周期中，貢獻政治獻金出手最闊綽者之一。這也凸顯出馬斯克正在擴大他的政治影響力，包括影響未來可能成為總統與議員的人。

川普 美國 馬斯克

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