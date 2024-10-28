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停車場撿20元鈔票 美幸運兒買彩券刮中100萬美元

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國北卡羅來納州一名幸運兒用他在便利商店外停車場撿到的20美元（約新台幣650元）紙鈔拿來買一張刮刮樂，結果幸運贏得100萬美元（約新台幣3234萬元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，希克斯（JerryHicks）說，那家便利店「其實沒有我想買的彩券，所以才改買」一張Extreme Cash刮刮樂。

根據聲明稿，希克斯25日出面領獎時選擇一次性領取60萬美元（約新台幣1940萬元）獎金，而非分20年領取。

根據樂透公司，扣稅後希克斯可得42萬9007美元（約新台幣1387萬元）。

根據聲明，希克斯希望用這筆錢幫助自己的孩子們，並自56年的木工生涯退休。

但首先，希克斯希望先享受這筆意外之財，「我們要直接衝去（吃到飽連鎖店）Golden Corral，把他們所有餐點通通吃過一遍」。

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