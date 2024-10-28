停車場撿20元鈔票 美幸運兒買彩券刮中100萬美元
美國北卡羅來納州一名幸運兒用他在便利商店外停車場撿到的20美元（約新台幣650元）紙鈔拿來買一張刮刮樂，結果幸運贏得100萬美元（約新台幣3234萬元）。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，希克斯（JerryHicks）說，那家便利店「其實沒有我想買的彩券，所以才改買」一張Extreme Cash刮刮樂。
根據聲明稿，希克斯25日出面領獎時選擇一次性領取60萬美元（約新台幣1940萬元）獎金，而非分20年領取。
根據樂透公司，扣稅後希克斯可得42萬9007美元（約新台幣1387萬元）。
根據聲明，希克斯希望用這筆錢幫助自己的孩子們，並自56年的木工生涯退休。
但首先，希克斯希望先享受這筆意外之財，「我們要直接衝去（吃到飽連鎖店）Golden Corral，把他們所有餐點通通吃過一遍」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言