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恐引發侵襲感染…美國好市多召回部分煙燻鮭魚商品 疑遭李斯特菌汙染
美國好市多（Costco）宣布召回在佛羅里達州部分門市所販售的煙燻鮭魚商品，因為該商品的供應商警告一批商品可能遭受李斯特菌汙染。
好市多自有品牌科克蘭的燻鮭商品「Kirkland Signature Smoked Salmon」批號8512801270商品的供應商Acme煙燻魚品公司，主動召回這批商品，銷售時間在10月9日至13日，而且只在部分佛州門市銷售。Acme表示，公司供應的其他產品均不受影響，到目前為止，並沒有致病案例傳出。
好市多說，購買到這批煙燻鮭魚商品的顧客，請勿食用，帶回門市提供全額退款。
遭李斯特菌汙染的食物，吃下後可能會出現李斯特菌症（Listeriosis），感染此症，輕微者會有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，但免疫力低下的族群可能引發侵襲感染。在美國，李斯特菌症是食物中毒第三大致死病症。
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