美批准大型建案 能源轉型關鍵鋰礦產量估4倍跳

美國內華達州沙漠中的一座巨大鋰礦場建案今天獲得政府最終批准，業者預計這項計畫將使美國再生能源轉型至關重要的鋰礦產量4倍跳。

法新社報導，澳洲營運商Ioneer表示，「流紋岩嶺」（Rhyolite Ridge）計畫的作業每年將生產足夠的鋰以製造電池，為超過37萬輛電動車供應電力。

Ioneer表示，這座工廠將在未來幾年內創造500個營造工作，並在數十年開採過程中創造350個就業機會。

Ioneer執行董事長卡拉威（James Calaway）在宣布土地管理局（Bureau of Land Management）頒發許可證時表示：「世界上很少有礦床像流紋岩嶺極具影響力。」

Ioneer總經理羅威（Bernard Rowe）表示將於明年開始施工。他說：「這項許可證讓我們得以在2025年開始建設，開始創造數百個薪水不錯的鄉村就業機會，為艾斯美拉達郡（Esmeralda County）創造數以百萬美元稅收，並加強國內關鍵礦物產量。」

這起消息是在美國舉行總統大選前不到兩週發布，將在失業率遠高於全國平均值的內華達州受到歡迎。

然而環保人士認為，這座礦場將威脅瀕危的「蒂姆蕎麥」（Tiehm's Buckwheat）獨特棲息地，這是一種罕見的野花，開著精緻的奶油色花朵，只生長在內華達州這一角。

非營利保育組織「生物多樣性中心」（Center forBiological Diversity）人員唐諾利（Patrick Donnelly）表示：「土地管理局為這座礦場開綠燈，等於放棄了保護蒂姆蕎麥等瀕危物種的職責，也是對『瀕臨滅絕物種保護法』（Endangered Species Act）的嘲弄。」

唐諾利說：「我們需要鋰來實現能源轉型，但不能以物種滅絕為代價。」

Ioneer承認約1/5分蒂姆蕎麥棲息地將受到直接影響，且公司花了250萬美元（約新台幣8090萬元）研究這種花，但也說採礦不會影響花的生存，並堅稱他們的實驗顯示這種植物在溫室也已長得很好。