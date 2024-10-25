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貨輪撞斷美國巴爾的摩大橋 新加坡船東和業者民事32億元和解

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋今年3月遭貨輪撞毀坍塌。 美聯社
美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋今年3月遭貨輪撞毀坍塌。 美聯社

美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）今年3月遭貨輪撞毀坍塌，司法部今天表示已與肇事貨輪的新加坡船東和經營業者達成1億美元（約新台幣32億元）和解。

法新社報導，凱伊橋今年3月26日凌晨遭300公尺長的新加坡籍貨輪DALI號撞上後倒塌，造成6名道路工人喪命，繁忙的航道也因而受阻。

美國司法部表示，船東Grace Ocean Private Ltd公司和管理公司Synergy Marine Private Ltd已同意以1億110萬美元達成民事和解，主要是支付災後清理通往巴爾的摩（Baltimore）港口航道上的大量橋梁殘骸。

司法部表示，和解協議不包括最終重建凱伊橋的賠償金，這部分另由馬里蘭州政府提出索賠。

另外，6名遇難工人的家屬也正在各自尋求法律賠償。

司法 工人 新加坡 橋梁 災後 美國

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