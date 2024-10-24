擔心落後大陸？拜登計劃加速AI軍事、諜報應用 將支援大學研究工作

根據美國最新國家安全備忘錄中提到的計畫，拜登政府計劃加速把人工智慧（AI）運用在軍事和諜報用途，並指示各機關以安全可靠的方式取得功能最強大的系統。

彭博資訊報導，一位匿名美國政府高級官員向記者簡述了這份備忘錄的內容，加速部署AI的主因是擔心美國會在這項技術上落後於正在努力加速前進的中國大陸。這份備忘錄預計24日稍晚對外發布。

白宮在一份說明文件中稱道：「我們的競爭對手想要顛覆美國在AI領域的領導地位，並已為了盜取美國技術部署經濟和科技間諜。」該文件並表示，政府將提供AI開發者即時的網路安全和反諜報資訊，以確保他們的發明能安全無虞；政府也會為了改善晶片供應鏈的安全和多樣性，進行干預。

這份備忘錄也強調，將支援大學和其他非來自科技業組織的AI研究者的研究工作。白宮的說明文件說：「AI對我們來說進步的太快，也太複雜，讓我們不能只仰賴一小群大公司。」