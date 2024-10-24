爭取2035年做到禁售純汽油車 加州表樂觀
美國加州正尋求聯邦環保署放權，讓他們能在2035年底前讓禁售純汽油車的規則上路。加州有信心聯邦政府會放行。
路透社報導，加州空氣資源委員會（CARB）尋求聯邦環保署（EPA）能將加州豁免於潔淨空氣法（Clean Air Act），從而能實施比聯邦更嚴格的環保規範，並於2035年底前做到禁售純汽油車。
美國環保署發言人表示，他們正按潔淨空氣法所規定的程序，審查加州提出的要求。
加州打算實施的規範，是到2035年底前要求當地所有販售新車裡須80%以上為電動車，剩下不超過20%也必須是插電式油電混和車。另有十多個州也打算追隨加州的腳步訂頒類似規範。
加州擬從2026年式的車款開始，到2037年讓輕型車造成的排氣污染減少25%，並規定到2026年底前售出新車中必須35%是純電動或插電式油電混合車，這個比例到2030年要提高為68%，到2035年底前達到100%。
汽車製造商先前已質疑加州這項計畫的可行性。
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