美國會選戰激烈 參眾兩院230多年來可能首度雙雙變天

最新民調顯示，共和黨控制的聯邦眾議院及民主黨占多數的參議院在11月的選舉中可能雙雙變天，如果這種「奇觀」發生，將是230多年美國國會改選史上的首次。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，之所以可能出現這種歷史性事件，絕大部分是因為眾議院及參議院選戰地圖呈現巨大差異。

主要負責制訂政府開支的眾議院方面，共和黨目前以220對212掌微弱優勢，今年眾院全部435席將改選，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）分析，民主黨如今看到重奪眾議院的機會。

CFR指出，民主黨在2022年期中選舉的表現優於預期。期中選舉通常代表現任總統所屬政黨會重大失血，兩年前經濟疲弱的情況下更是如此，但民主黨當時只丟了7席。

CNN分析，民主黨這次只需要淨增4個席位就可重取多數，而這可能光靠紐約州就能辦到，因為共和黨2022年只以不到5個百分點的優勢險勝當地4個眾議院選區。

上述選區包括位於長島的紐約第4選區、哈德遜河谷（Hudson Valley）第17及第19選區，以及紐約中部的第22選區。第22選區兩年前以1個百分點的差距決定共和黨勝出，隨後的選區分界劃分大大有利民主黨。

參議院之爭完全是另一種風景。

參議院主要就政府關鍵人事任命進行表決，議員任期是6年，每2年改選100席當中約1/3席，今年改選34席，其中33席在大選中競爭，1席為特殊選舉。

目前參議院100席中，民主黨占47席外加3席無黨籍盟友，共和黨則握有49席。這次要改選的席次中，民主黨及共和黨分別占19席及10席。換句話說，民主黨要改選的席次幾乎是共和黨兩倍，而且這些席次還多位於親共和黨州的「紅州」。

CNN分析，共和黨似乎很有可能翻轉至少兩席，這要「歸功」兩項因素，一是紅州蒙大拿的民主黨籍聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）陷入苦戰，連自家政黨8月在芝加哥舉行的全國代表大會都沒去，卯足全力固樁。

原因之二是「深紅」州西維吉尼亞的獨立參議員曼欽（Joe Manchin）準備退休，等於送分給共和黨候選人。

共和黨參議員候選人還有機會在俄亥俄州擊敗民主黨的布朗（Sherrod Brown），畢竟川普曾兩度拿下俄州，這次還可能再贏。

此外，川普2016年贏得亞利桑那、密西根、賓州及威斯康辛州這4州，在他的「蔭庇」下，共和黨於這4州有望斬獲參議院席次。

美國所有立法都須經參、眾兩院通過，經總統簽字生效，兩院由不同政黨所掌雖然是華府的日常，但也使政黨惡鬥國會停擺的事件時有所聞。分裂國會也使美國的外交政策更複雜，拜登在說服國會向烏克蘭提供更多援助時的困境，就可見一斑。