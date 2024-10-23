Fed降息但美國公債反跌 倒是「垃圾」債今年漲得有理

美國公債傳統上被視為「安全」投資，而高收益債券別名「垃圾債」即凸顯其投資風險。然而，最近美國長期公債重挫，高收債則持穩。何以致此？

主因是美國經濟強健。市場擔心通膨復熾正打擊美國公債價格，但強健的經濟則撐起高收債行情。債市投資人擔心，通膨比預期頑強，可能導致聯準會（Fed）降息步調不如市場預期迅速。

道瓊社報導，自9月中以來，iShares 20年期以上美國公債ETF已重挫逾8%，同時投資人押注長期美國公債殖利率可能持續走高，即使短債殖利率可望隨Fed降息而下滑。（債券殖利率與價格呈反向關係。）

但垃圾債券表現遠比美國公債強，原因之一是高收益公司債性質更類似股票，在經濟大環境穩健時行情也看俏，即使那意味通膨壓力可能揮之不去。

此外，Fed在9月大幅降息，一口氣降2碼（0.5個百分點），以及川普可能勝選、二度入主白宮，也為高收債漲勢推波助瀾。

自從9月18日Fed調降短期利率2碼以來，iShares iBoxx高收益公司債ETF和SPDR彭博高收益債券ETF走勢大致持平。相形之下，先鋒中期公司債ETF和iShares美國核心綜合債券ETF則分別下跌逾2%。

在長債殖利率竄升之際，許多固定收益基金經理人建議投資人聚焦較短期至中期的債券，一來可鎖住不錯的殖利率，二來賺價差的機會也比較高。

Fed已表示未來會進一步降息，使市場料定美國經濟將滑向「軟著陸」--通膨持續減緩且失業率僅小幅攀升。

Payden & Rygel基金經理人羅培茲說：「沒什麼資產類別比高收益債券更受惠於軟著陸，一部分原因是顯然利率正降下來，而且那意味經濟仍強。」他並指出，垃圾債比其他固定收益工具更吸引力，也是因為收益率比較高，經濟基本面穩固也降低債務違約風險。

Horizon投資公司研究與產品開發主管狄克森指出，最近一連串經濟數據報佳音，包括消費者支出旺盛、國內生產毛額（GDP）成長強勁 、非農就業新增人數出奇強，證明今年來高收債價格大漲有理。iShares與SPDR垃圾債ETF今年來漲幅都超過2%，兩支ETF都提供約6%的殖利率。

狄克森並提到，高收益債券也因為存續期間比美國長期公債來得短，在美國公債殖利率持續上揚時，波動性相對較小。

最近選舉賭盤顯示共和黨總統候選人川普的勝率領先民主黨對手賀錦麗，對垃圾債也產生正面影響。川普被視為兩位候選人中立場較親商的一位，他提議給美國富人減稅並調降企業稅率，也可能讓經濟為之一振。儘管減稅可能導致預算赤字擴大，對美國長期公債不利，對垃圾債卻是好消息。

Ameriprise金融公司首席市場策略師沙格林班說：「鬆綁監管和降低稅率，都有利高收債。」他並指出，Ameriprise最近加碼投資高收債，因為債務違約率已下降。