紐約州前副幕僚長孫雯被控陸代理人 外媒稱藉同鄉會影響美政治

華爾街日報報導，紐約州前副幕僚長孫雯涉嫌收受利益影響州政府案，揭露美東河南同鄉會涉嫌與大陸政府合作，曾試圖邀請時任紐約副州長侯可赴河南，顯示北京當局欲透過同鄉會影響美國政治。

今年9月，紐約州長侯可（Kathy Hochul）的前華裔副幕僚長孫雯與丈夫胡驍涉嫌擔任大陸代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等罪名被捕。孫雯在職期間還多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。

華爾街日報（The Wall Street Journal）22日報導，9月公布的聯邦起訴書提到，孫雯被指控利用河南同鄉會作為中間人，與大陸政府合作安排侯可訪問河南。

起訴書稱，2019年有兩名美東河南同鄉會領導，帶著現任聯邦眾議員孟昭文的感謝信前往河南，信中要求務必促成侯可訪問河南。

起訴書指出，時任美東河南同鄉會會長張富印告訴孫雯，若侯可不去，他和孟昭文的助手李熙慶就沒臉回河南了。孫雯向他保證，他們是「一隊的」。

據華爾街日報過往報導，孫雯曾幫助孟昭文競選紐約州眾議員，並在孟昭文當選後加入團隊，最終升任幕僚長。一名知情人士透露，聯邦調查人員認為，孫雯就是在為孟昭文工作期間與大陸政府官員建立聯繫。

報導提到，孟昭文的外祖母是70年代美東河南同鄉會的聯合創始人之一，其父母都曾在該會擔任要職。該同鄉會曾組織示威活動抗議來訪的台灣官員。

孟昭文表示，她對起訴書中孫雯所做出的行為表示失望，並稱河南同鄉會領導人的任何不當行為都應當受到譴責，但強調不要對同鄉會成員一概而論。

孟昭文提到，因為家庭關係和母親的河南血統，所以從小就認識同鄉會的領導，但她強調與該團體是政治家與選民的關係，並表示對中共政府對美國構成的國安威脅深感擔憂。

報導指出，同鄉會是這起指控案的核心，顯示習近平主政期間，中共統戰部一直將同鄉會發展為合作夥伴，幫助其監視和騷擾在美的大陸活動人士，並協助大陸影響美國的政治話語。

據華爾街日報調查，光是紐約市就有超過100個大陸同鄉會，許多同鄉會似乎對政治不關心，僅為老年人提供聚會場所，但有些同鄉會卻疑似與大陸政府有聯繫。

過去兩年在紐約地區有至少10起起訴牽涉到同鄉會主席，包括去年美國福建同鄉會共同主席盧建旺，被指控涉嫌運作大陸在海外的「祕密警察局」。

報導指出，像是擁有一萬名會員的美東河南同鄉會等紐約團體，長期吸引美國政客的興趣。紐約市長亞當斯（Eric Adams）日前被指控收受透過大型族裔集會彙集的非法外國競選捐款，雖然指控指向其疑似收受土耳其官方好處，但執法官員表示，華裔團體涉嫌策劃類似安排。

報導引述大陸駐美大使館稱，大陸政府遵守不干涉別國內政的原則。統戰工作旨在促進大陸共產黨與黨外人士的合作，但有些人以大陸政府團結廣大海外僑胞和留學生的做法為藉口，抹黑大陸的政治制度和正常交流。