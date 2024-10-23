川普喊加徵關稅 葉倫暗嗆：拜登政府抗拒孤立主義

美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）今天似乎將矛頭指向前總統川普的經濟方針，稱現任政府「抗拒了讓美國和世界變得更糟的孤立主義」。

法新社報導，她在美國總統大選前兩週召開記者會，開頭就發表上述看法。與此同時，國際貨幣基金（International Monetary Fund）也對全球關稅升高發出警告。

葉倫今天警告，普遍性的關稅可能打擊國內消費者物價，並影響仰賴進口的企業競爭力。

她認為，拜登總統的政府「追求全球經濟領導地位」，以造福美國民眾和經濟。

她今天對記者表示：「我相信，在我們向前邁進的過程中，美國持續的經濟領導地位，以及我們過去3年半重新接觸合作夥伴進而加強往來的作法，將不可或缺。」

世界金融領袖本週齊聚華盛頓，參加由國際貨幣基金和世界銀行（World Bank）主辦的一系列會議。

國際貨幣基金在最新「世界經濟展望」（WorldEconomic Outlook）報告中警告，「影響相當大部分全球貿易」的關稅，可能削弱世界經濟成長。

川普呼籲對所有美國進口產品課徵10%至20%的關稅，對從中國進口的商品課徵至少60%關稅。

國際貨幣基金在分析中表示，主要貿易集團間的全面性關稅和其他政策，可能導致2025年全球國內生產毛額（GDP）減少約0.8%。

川普的競爭對手、民主黨副總統賀錦麗所在的政府，則傾向對中國進行針對性的徵稅。

目前川普與賀錦麗民調旗鼓相當。

美國企業關注川普競選政見的同時，也為可能課徵更多稅款做好準備。