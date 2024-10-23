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美密件涉以色列報復伊朗計畫外洩 FBI：正在調查

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）。路透
白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）。路透

據傳來自美國情報界文件，內容涉及以色列伊朗的大規模攻擊報復計畫外流，美國聯邦調查局（FBI）今天宣布，正在調查這起洩密案。

伊朗為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）高層遇害復仇，在10月1日向以色列發射近200枚彈道飛彈，如今伊朗也在準備因應以色列方面的報復。

上週名為「中東觀察者」（Middle East Spectator）的帳號在通訊軟體Telegram上發布這份機密文件，內容描述以色列可能為發動攻擊做準備，但未指明實際目標為何。

FBI在聲明中表示：「FBI正在調查據傳的機密文件洩露案，並正與國防部和情報體系的夥伴密切合作。」

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）昨天告訴記者說，美國當局無法確認文件是由內部人員外洩，或是遭到駭客攻擊。

柯比說：「我們不確定這些文件是如何進入公共領域的。」又說這種機密文件外洩是「無法接受的」。

一名記者上週曾詢問總統拜登是否「清楚了解」以色列將何時並如何回應伊朗的飛彈攻擊時，拜登當下回答「是的，是的」。

共和黨總統候選人川普今天抓住機會，將這次機密情報洩密案描繪成是政府無能的案例。

法新社報導，川普誇大了機密文件的實際內容，他說：「他們洩露了有關以色列將如何作戰，以及將前往何處的所有訊息。」

川普說：「你能想像有人這樣做嗎？我猜，那是敵人，也許是來自內部的敵人。」根據法新社，川普套用一種描述政治對手的公式，這已成為他造勢活動中慣用的老技倆。

以色列 伊朗 彈道飛彈 美國

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