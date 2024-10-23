A＆F前執行長涉性販運遭逮！誘拐鮮肉還注射威而鋼 恐被判無期徒刑

美國時尚流行服飾Abercrombie & Fitch（A&F）前執行長傑佛瑞斯（Mike Jeffries）及他的伴侶，因涉嫌仲介賣淫和國際性販運，於美國時間22日上午遭逮捕。

BBC、路透等報導，被告包括現年80歲的傑佛瑞斯、他的61歲英國伴侶史密斯（Matthew Smith）及71歲的中間人雅各布森（James Jacobson），三人分別被指控1項性交易罪和15項跨州賣淫罪，罪行涉及2008年至2015年間的15名受害者。

布魯克林聯邦檢察官表示，這些男子使用武力、欺詐和脅迫方式對年輕男性進行「性剝削和虐待」。

傑佛瑞斯和史密斯先前透過律師否認有任何不當行為，傑佛瑞斯律師22日向BBC說，他們將在起訴書公開後對這些指控做出詳細回應。

法院聽證會上，傑佛瑞斯和雅各布森被准許保釋，保釋金分別為1000萬美元和50萬美元，檢方要求兩人被限制在家中接受監控。史密斯擁有美國、英國雙重國籍，檢方擔心他有潛逃風險，因此要求將他拘留至審判。他們將於25日出庭。

若罪名成立，恐因性交易罪被判至少15年監禁、最重無期徒刑；跨州賣淫罪的最高刑期為20年。

《BBC》2023年特別節目《A&F男模：時尚的黑暗面》（The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool）中，採訪12名男子，他們描述在2009至2015年期間，參加了由傑佛瑞和史密斯主辦的涉及性行為活動。部分男子表示，自己遭到剝削或虐待，招募人是雅各布森，起初被告知是要簽署A&F的模特兒合約。

隨著更多細節曝光，上月又有多名受害者爆料，稱傑佛瑞斯的助理向他們的陰莖注射液態威而鋼。檢察官22日在記者會證實，當局最初便是透過媒體報導得到的消息，才進一步展開調查。