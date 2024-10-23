美麥當勞四盎司牛肉堡疑爆大腸桿菌！至少10州49例病例、1人死亡

美國疾病管制與預防中心（CDC）22日發布警告，10個州分有至少49人進食「四盎司牛肉堡」（Quarter Pounders）後，感染大腸桿菌不適，其中科羅拉多州1名長者死亡，10人需要住院，包括1名兒童腎臟出現嚴重併發症。

CDC指出，49例病例由上月27日至本月11日期間發生，多達27例來自科羅拉多州，其餘包括內布拉斯加州、堪薩斯州和猶他州等。當局正展開調查，目前尚未確定成因，但食品藥物監管局初步調查顯示可能是洋蔥受污染，農業部就正調查牛肉有無問題。

麥當勞發聲明表示，初步調查顯示，部分個案涉及來自同一供應商的洋蔥，目前已停用相關洋蔥圈，受影響的10個州和另外4個州的部分地區已停售「四盎司牛肉堡」，強調極度重視食品安全。

大腸桿菌的症狀包括極度胃痙攣、腹瀉、嘔吐、腹痛等，症狀通常在涉入細菌後3至4天出現。大多數人可在5至7天內康復，但CDC表示，有些人可能會出現嚴重腎臟問題並需要住院治療。