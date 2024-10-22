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人倫悲劇！西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國西雅圖驚傳家庭槍案，15歲少年疑在家中開槍打死5人。美聯社
美國西雅圖驚傳家庭槍案，15歲少年疑在家中開槍打死5人。美聯社

美國華盛頓州西雅圖金郡（King County）驚傳家庭槍擊事件，一名15歲少年開槍打死2名成年人、3名兒童，還有另一名女孩受傷，槍手已遭警方拘留。據了解，死者疑似都是槍手的家人。

美聯社報導，金郡警長辦公室發言人梅利斯（Mike Mellis）21日下午在記者會表示，凌晨5點左右，有多人撥打911報警，通報福爾城（Fall City）驚傳槍響。

梅利斯指出，抵達現場的員警立即居留一名青少年，而另名受傷的女童則被送往西雅圖醫院。警員進入案發現場後隨即發現5具遺體，包括2名成年人、3名兒童。目前尚未公布死者姓名。

據了解，現場住有一家7口，包一對夫婦和他們的5名子女。目前正在確認死傷者和嫌犯是否屬同一家庭，以及犯案動機，估計沒有其他人涉案，社區並無面臨進一步威脅。嫌犯目前被關押在少年拘留所，預計22日或23日首次出庭。

槍枝 西雅圖

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