人倫悲劇！西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷
美國華盛頓州西雅圖金郡（King County）驚傳家庭槍擊事件，一名15歲少年開槍打死2名成年人、3名兒童，還有另一名女孩受傷，槍手已遭警方拘留。據了解，死者疑似都是槍手的家人。
美聯社報導，金郡警長辦公室發言人梅利斯（Mike Mellis）21日下午在記者會表示，凌晨5點左右，有多人撥打911報警，通報福爾城（Fall City）驚傳槍響。
梅利斯指出，抵達現場的員警立即居留一名青少年，而另名受傷的女童則被送往西雅圖醫院。警員進入案發現場後隨即發現5具遺體，包括2名成年人、3名兒童。目前尚未公布死者姓名。
據了解，現場住有一家7口，包一對夫婦和他們的5名子女。目前正在確認死傷者和嫌犯是否屬同一家庭，以及犯案動機，估計沒有其他人涉案，社區並無面臨進一步威脅。嫌犯目前被關押在少年拘留所，預計22日或23日首次出庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言