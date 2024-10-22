快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

憂中俄動手腳 美參議員籲拜登著重海底電纜安全

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

由於擔心俄羅斯破壞及中國潛在的間諜行為，美國跨黨派8名聯邦參議員今天聯合敦促總統拜登下令檢查全球海底通訊電纜網絡的安全性。這些電纜承載幾乎所有的全球網路流量。

路透社報導，幾乎所有國際網路流量都經由海底電纜傳輸，這些電纜的位置往往會對外公布，以避免遭遇意外損壞。

由共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）和民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）領銜撰寫的信函指出：「美國必須對全球海底電纜基礎設施的現有漏洞進行檢查，包括來自俄羅斯破壞行為的威脅，以及中國在電纜鋪設和維修方面的角色日益吃重。」

多年來，美國一直對中國處理網路流量角色及潛在的間諜行為表達擔憂。

全球有超過400條海底電纜構成網際網路的基礎，承載全球超過95%的數據流量。

聯名致函拜登的參議員包括盧比歐（MarcoRubio）、夏茨（Brian Schatz）、凱恩（Tim Kaine）和蘇利文（Dan Sullivan）等。他們表示，確保網路流量安全必須列為國家優先要務，並提出了若干問題，像是「政府為確保美國海底基礎設施安全，並促進盟邦和合作夥伴這方面安全的整體策略為何？」。

路透社去年曾報導，美國國務院與合作夥伴已協助阻止中國在具有美國戰略利益的外國地區獲取新的海底電纜合約，其他美國機構也因為擔心中國從事間諜活動，阻止任何電纜讓美國領土直接與中國大陸或香港連接。

白宮和中國駐美大使館並未立即發表評論。

中共 俄羅斯 拜登 美國

延伸閱讀

美司法部提新規 阻敏感個資流向中俄等國

準備還手！伊朗致函聯合國：拜登已批准以色列報復計畫

美前官員：戰略模糊繫台海和平 覓3方可共處現狀

比特幣氣盛 逼近7萬美元

相關新聞

人倫悲劇！西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

美國華盛頓州西雅圖金郡（King County）驚傳家庭槍擊事件，一名15歲少年開槍打死2名成年人、3名兒童，還有另一名...

路透：國會暴亂後…政治暴力至少300起 今年就有51起

選前倒數兩周，美國各地紛傳政治暴力事件。路透21日報導，自從2021年1月6日國會暴動事件以來，路透統計的政治暴力至少3...

美公債價格走低為哪樁？經濟衰退憂慮減退 改而關注另一件事

距11月5日美國大選還剩兩周，美國公債周一遭廣泛拋售，殖利率繼續自9月低點攀升，基準10年期公債和30年期公債的殖利率都...

美司法部提新規 阻敏感個資流向中俄等國

美國司法部今天提出新規，透過對某些商業交易施加新的限制，以保護聯邦政府數據或大量美國人民個資不落入中國、伊朗和俄羅斯等國...

歷史資料顯示 美國失智症患者曾被當瘋子對待

失智症（Dementia）是一種大腦退化性疾病，會影響人的記憶、思考、語言等多方面的能力，需要及時診斷和治療。但在一百多...

前白宮國安顧問萊斯：當今世界不容美國獨善其身

前美國國家安全顧問萊斯表示，當今美國和整個世界處於比冷戰更危險的時刻，強調在世界受威權政府威脅之際，更需要美國挺身而出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。