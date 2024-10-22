憂中俄動手腳 美參議員籲拜登著重海底電纜安全

由於擔心俄羅斯破壞及中國潛在的間諜行為，美國跨黨派8名聯邦參議員今天聯合敦促總統拜登下令檢查全球海底通訊電纜網絡的安全性。這些電纜承載幾乎所有的全球網路流量。

路透社報導，幾乎所有國際網路流量都經由海底電纜傳輸，這些電纜的位置往往會對外公布，以避免遭遇意外損壞。

由共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）和民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）領銜撰寫的信函指出：「美國必須對全球海底電纜基礎設施的現有漏洞進行檢查，包括來自俄羅斯破壞行為的威脅，以及中國在電纜鋪設和維修方面的角色日益吃重。」

多年來，美國一直對中國處理網路流量角色及潛在的間諜行為表達擔憂。

全球有超過400條海底電纜構成網際網路的基礎，承載全球超過95%的數據流量。

聯名致函拜登的參議員包括盧比歐（MarcoRubio）、夏茨（Brian Schatz）、凱恩（Tim Kaine）和蘇利文（Dan Sullivan）等。他們表示，確保網路流量安全必須列為國家優先要務，並提出了若干問題，像是「政府為確保美國海底基礎設施安全，並促進盟邦和合作夥伴這方面安全的整體策略為何？」。

路透社去年曾報導，美國國務院與合作夥伴已協助阻止中國在具有美國戰略利益的外國地區獲取新的海底電纜合約，其他美國機構也因為擔心中國從事間諜活動，阻止任何電纜讓美國領土直接與中國大陸或香港連接。

白宮和中國駐美大使館並未立即發表評論。