美公債價格走低為哪樁？經濟衰退憂慮減退 改而關注另一件事

距11月5日美國大選還剩兩周，美國公債周一遭廣泛拋售，殖利率繼續自9月低點攀升，基準10年期公債和30年期公債的殖利率都創下7月底以來最高收盤紀錄。對政策敏感的2年期公債殖利率也突破4%，是兩個月來最高，部分原因在於，無論川普還是賀錦麗勝選，市場都日益擔憂赤字的走向。

John Hancock Investment Management共同首席投資策略師Emily Roland和Matt Miskin表示，美國經濟依然健康的跡象促使公債殖利率自9月中以來走高，而債市變動似乎也反映了政府赤字上升的前景。這可以從10年期公債期限溢酬上升，或投資人持有較長期債券而要求額外補償，找到證據。

經紀商LPL Financial首席固定收益策略師Lawrence Gillum說，「殖利率9月16日以來、聯準會降息之前就走高，是基於較強的經濟數據」，然而，市場參與者如今不擔心經濟陷入衰退，關注的是赤字，也就是「可能流入市場的公債數量」。

上周公布的數據顯示，2024年度全美赤字高達1.8兆美元，或排歷來第三高。根據無黨派的聯邦預算問責委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）本月分析，民主與共和兩黨總統候選人賀錦麗和川普提出的稅收與支出計畫都可能進一步加重赤字與債負。兩人目前在搖擺州的民調仍然不相上下。

管理約450億美元資產的Glenmede投資策略與研究主管Jason Pride和投資策略副總裁Michael Reynolds 周一發布的研究報告說，不同的選舉結果可能導致未來考慮採取10年間增加3.1兆至3.8兆美元赤字支出的政策，「儘管新支出的優先順序配置可能有所不同」。

周一的拋售很明顯，尤其是10年期和30年期公債，相應的殖利率分別跳升大約10個基點到4.18%和4.49%。2年期公債殖利率上升7 個基點至4.02%。

瑞穗銀行經濟學家Steven Ricchiuto說，「兩位候選人的施政計畫都沒強調財政責任」，未來幾年，公債市場的票息發行規模可能必須「大幅」增加，因為政府需要的融資可能對市場造成壓力。

Ricchiuto補充說，國會選舉結果也很重要，如果同一個政黨控制了白宮和眾院，赤字很容易膨脹，未能控制參院的問題較小，因為多數黨領先席次可能不多，而且副總統在參院擁有打破平手僵局的一票。