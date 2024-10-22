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美司法部提新規 阻敏感個資流向中俄等國

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國司法部今天提出新規，透過對某些商業交易施加新的限制，以保護聯邦政府數據或大量美國人民個資不落入中國、伊朗和俄羅斯等國家手中。(路透)
美國司法部今天提出新規，透過對某些商業交易施加新的限制，以保護聯邦政府數據或大量美國人民個資不落入中國、伊朗和俄羅斯等國家手中。(路透)

美國司法部今天提出新規，透過對某些商業交易施加新的限制，以保護聯邦政府數據或大量美國人民個資不落入中國、伊朗和俄羅斯等國家手中。

路透社報導，司法部今年3月針對這項提案發布預先通知，以落實美國總統拜登今年稍早發布的一項行政命令；這項命令目的在於阻止外國對手利用可觸及的美國金融和基因組數據以及健康資料進行網路攻擊、間諜活動和勒索。

除了中國、俄羅斯和伊朗外，相關規定也適用於委內瑞拉、古巴和北韓。

華府一直試圖阻止美國人民個資流向中國，這是多年來圍繞貿易和技術戰爭的一部分。

2018年，美國一個審查外國投資是否存在潛在國家安全威脅的小組以對可用於識別美國公民身分資料安全性的擔憂為由，阻止阿里巴巴旗下的螞蟻金服收購美國速匯金國際公司（Moneygram）。

官員表示，將禁止與知悉這些資訊最終會流向「有關國家」的資料仲介業者進行交易，以及傳輸有關美國政府人員的任何資料。

今天的提案首度針對有關不得傳輸的數據類型和數量提供更具體細節，其中包括100多名美國人的人類基因組數據，以及上萬美國人的個人健康或財務數據。

這項提案也將禁止在1000多個美國裝置上傳輸精確的地理位置資料。

相關規範將允許司法部透過刑事和民事懲處強制遵守新規。

美國官員今天告訴記者，假如TikTok等中國應用程式將美國用戶的敏感資料轉移給中國母公司，恐將違反相關規定。

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