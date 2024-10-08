影／想拉「家庭票」？共和黨國會候選人「借家人」裝已婚拍宣傳片

美國維吉尼亞州的共和黨國會候選人德里克．安德森（Derrick Anderson）近日傳出醜聞。據當地媒體報導，安德森沒有結婚，卻在競選影片中「借用」朋友的家人，營造出一家和樂的形象，被指控是為了贏得選舉誤導選民。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，安德森是退役的陸軍軍人，目前正積極拉票，希望在2024大選中翻轉藍色選區。

前陣子安德森的競選陣營流出一段影片，影片中，他站在一名女子旁邊，前面站著三個孩子，被認為是要營造家庭和樂、父慈母愛的形象。但近期《紐約時報》爆料，安德森根本還沒結婚，這名女子和三個孩子都不是他的家人，而是安德森好友的妻子與孩子。

安德森競選總部發言人接受《每日郵報》採訪時解釋，這段影片本來是競選影片的「輔助鏡頭」，並沒有要用作競選廣告的正式內容。他指控安德森的對手——民主黨候選人葉夫根尼．溫德曼（Yevgeny "Eugene" Vindman）也曾使用類似的輔助影片，認為這樣的指控毫無意義。

發言人批評，「《紐約時報》故意誤導選民，誤報德里克的家庭狀況，實在是既可笑又可悲。」他提到，安德森雖然還沒結婚，但已經訂婚有未婚妻，也以自己現在的家庭組成為榮。

Virginia GOP candidate Derrick Anderson breaks silence after claims he borrowed friend's family for campaign footage

via https://t.co/JJgrrHxfCO https://t.co/2sXaK3KfDj — thaiparampil (@thaiparampil) 2024年10月2日

這起醜聞在社群媒體上引發各界批評，有一名反對黨的網友留言酸說：「你以為租個家人來假裝模範父親，看起來就會更親民嗎？德里克，你真的是有夠荒謬。」另一名網友則調侃說：「看來安德森的競選歌要改一下，他不能再用《我好兄弟的女友》（My Best Friend's Girl）當競選歌了。」

根據八月民調顯示，安德森與溫德曼的支持率為41%比41%，因此競爭十分激烈。有專家認為當地選情「民主黨略占優勢」，但共和黨若能奪回該席次，將有助於增加眾議院席數，提升發聲率。