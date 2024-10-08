更多反應爐啟封 白宮顧問揭美核電方針

為因應日益增加的零排放供電需求，白宮氣候顧問柴迪（Ali Zaidi）今天表示，拜登政府計劃重啟多個封存核電廠，同時也將發展小型模組化反應爐並研發新一代核反應爐。

路透社報導，目前已有2項計畫正在進行，預計將重啟美國核能公司Holtec在密西根州的巴利塞德（Palisades）核電廠，以及星座能源公司（Constellation Energy）在賓夕法尼亞州三哩島（Three Mile Island）核電廠的一個機組。

三哩島核電廠曾於1979年發生部分爐心熔毀，引發美國史上最嚴重的核事故。

被問到是否重啟其他已封存核電廠時，柴迪表示「我們正非常具體地執行重啟計畫。我能想到的就2個」，但拒絕透露預計重啟哪幾座核電廠以及更多細節。

柴迪在路透社於紐約舉辦的永續發展會議上表示，重啟現有封存核電廠是總統拜登政府的3大能源策略之一，透過增加核電對抗氣候變遷，同時提升電力供應；此外，也將發展小型模組化反應爐（SMR）供特定領域使用，並持續研發新一代先進的核反應爐。

拜登喊出將美國核電規模提高至現有的3倍，以滿足人工智慧（AI）和雲端運算等這類大量耗電技術發展所需。

柴迪在會議上還說，美國海軍今天已請求提供資訊以利在6處基地打造小型模組化反應爐，「SMR技術並非遙不可及，美國公司預計將於2030年內投入使用」。

柴迪也提到拜登政府潔淨能源目標所面臨的另一項難題，也就是在2030年之前將離岸風電發電量提升至30吉瓦（GW）。

由於美國企業對風電興致缺缺，加上成本高昂以及設備、供應鏈方面的問題，美國政府今年已暫停俄勒岡州和墨西哥灣的離岸風電開發權拍賣。

柴迪表示，為達30吉瓦風電目標，已有至少半數風電設施正在興建中，而早期遇到的問題也為後續計畫提供寶貴經驗，「我對下一波計畫持樂觀態度，屆時我們將擁有本地的供應鏈，且資本成本有望比目前更低」。