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海倫颶風美國災情慘重 教會分發物資協助

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國海倫颶風帶來慘重災情，當地教會為災民舉辦大型聚會給予安慰。（Photo from First Baptist Church, Hendersonville, NC）
美國海倫颶風帶來慘重災情，當地教會為災民舉辦大型聚會給予安慰。（Photo from First Baptist Church, Hendersonville, NC）

「在災難中，渡過患難的方法就是依靠上帝。」美國海倫颶風帶來慘重災情，當地教會在高中足球場舉辦大型聚會，為災民們帶來生活物資，並給予信仰上的支持安慰。海倫颶風帶來的破壞難以想像，儘管困難重重，當地社區的居民仍在信仰和彼此之中得著力量。

足球場辦大型活動

基督教廣播網》報導，美國海倫颶風過後，一場大型聚會於北卡羅來納州的高中足球場舉行，人們在逆境之中因著對上帝的共同信念而團結，現場許多人也前來尋求安慰。對社區災民而言，「信仰就是希望燈塔」，各行各業的人們聚集在一起敬拜、祈禱和互相支持。

「神是信實的，社區和家庭沒有徹底被毀滅，這是獨特的祝福。」當地居民亞倫表示，他們一家人僥倖逃過一塊巨石的襲擊，甚至距離死亡僅有15 英尺的距離，但這一切都是上帝的保守。

基督教組織「國際祝福行動」在現場提供生活補給品，並前往偏遠社區提供必要的資源，尤其是身心靈的平靜安穩。對他們而言，生活補給品只是給予災民物質上的援助，但向他們傳揚耶穌基督更加重要。

災難中依靠上帝

CNN》報導，海倫颶風是過去50年來襲擊美國本土最致命的颶風之一，其中，喬治亞州和卡羅來納州仍有超過30萬人家中停電，北卡羅來納州則有超過14萬人受到影響。

如今，美國總統拜登已指示向北卡羅來納州西部增派500名士兵，以協助災後重建工作，隨著海倫颶風的離去，受災嚴重地區仍在等待救援及恢復。海倫颶風帶來的破壞難以想像，儘管困難重重，當地社區的居民仍在信仰和彼此之中得著力量。

亨德森維爾第一浸信會向風暴災民分發食物和生活用品，許多人也因此體會到耶穌基督的愛，如同該教會主任牧師亞歷山大所說，「在災難中，度過患難的方法就是依靠上帝。」

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