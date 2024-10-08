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影／怪物颶風密爾頓逼近美佛州！準備大規模撤離 氣象專家也嚇哭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
氣象專家莫瑞斯即時報導中直呼颶風密爾頓可怕，情緒一度激動，幾乎哭出來。圖／截自@MikeSington在X的影音
氣象專家莫瑞斯即時報導中直呼颶風密爾頓可怕，情緒一度激動，幾乎哭出來。圖／截自@MikeSington在X的影音

颶風密爾頓（Milton）7日在美國墨西哥灣（Gulf of Mexico）迅速增強為最高等級的5級颶風，現在風速已經達到每小時180英里（約每小時290公里），這是墨西哥灣近20年來最強風暴，強度預計比近日造成美國東南部重災的颶風海倫還強。一名氣象專家連線NBC6進行報導表示颶風即將侵襲佛羅里達州，他連續說了幾次「難以置信」後，情緒變得激動，幾乎要哭出來。

每日郵報報導，氣象專家莫瑞斯（John Morales）在即時報導中連續說了密爾頓「非常可怕」，是「令人難以置信的颶風」，氣壓在10小時內下降50毫巴。

他說到一半突然停下來，情緒激動，隨後恢復鎮定向觀眾道歉，「抱歉，這真的太可怕了」。

紐約時報報導，密爾頓風速達到每小時180英里，成為最高等級的5級颶風，歷史上有紀錄以來僅8場大西洋風暴達到或超過這個風速，預計在9日登陸。

而佛州人口密集的坦帕灣地區（Tampa Bay）很大可能受到風暴影響，該地區已超過100年未曾遭遇大型颶風的直接襲擊。

佛州州長迪尚特表示，由於風暴路徑的不確定性，將會展開大範圍的撤離，「我們必須假設這將是一個巨型風暴」；坦帕市長向民眾表示，準備面臨「前所未有」的情況。

美國 風暴 颶風

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