颶風密爾頓增強至5級 預計登陸美國佛州恐有暴潮
颶風密爾頓（Milton）今天在墨西哥灣（Gulf of Mexico）迅速增強為最高等級的5級颶風，並往美國佛羅里達州前進，佛州坦帕灣（Tampa Bay）地區可能出現危險的暴潮。
美聯社報導，美國的國家颶風中心（NationalHurricane Center）數據顯示，密爾頓的近中心最大風速為每小時257公里。
密爾頓昨天剛從熱帶風暴轉為颶風，其中心可能於9日登陸坦帕灣地區，當地還在努力清理毀滅性颶風海倫（Helene）前些日子造成的破壞。
氣象預報機構示警，坦帕灣地區可能出現8英尺至12英尺（2.4公尺至3.6公尺）的暴潮。
佛州當局官員昨天已經敦促當地民眾，要為「自2017年颶風艾瑪（Irma）以來最有可能發生的最大規模疏散」做好準備。
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